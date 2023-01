Rifiuti: domenica raccolta ingombranti con volontari terzo settore, al via "Ama il tuo quartiere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 29 gennaio si svolgerà il primo appuntamento del 2023 con la raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. Da quest'anno l'iniziativa, che giunge alla ventiquattresima edizione e dal 2000 ad oggi ha consentito ai romani di consegnare circa 42mila tonnellate di materiali, avrà un nuovo nome: "Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo". Agli appuntamenti in calendario parteciperanno, in alcuni siti, i volontari di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti volti al riutilizzo dei beni usati e con le quali l'azienda ha siglato specifici protocolli di intesa. Il primo appuntamento dell'anno riguarderà tutti i municipi dispari. Lo comunica Ama. Sono previste 15 ecostazioni di raccolta. A partire dalle ore 8, i cittadini potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Nelle postazioni di piazzale Clodio, via Anagnina e piazzale Cina saranno inoltre presenti Centri di Raccolta mobili presso cui saranno conferibili anche oli vegetali esausti, pile, batterie e contenitori con residui di vernici e solventi. (segue) (Com)