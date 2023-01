Rifiuti: domenica raccolta ingombranti con volontari terzo settore, al via "Ama il tuo quartiere" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lungotevere di Pietra Papa (municipio XI), i cittadini potranno anche donare libri usati in buono stato (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) ai volontari dell'associazione Nuova Acropoli; a Piazzale Clodio (municipio I), a via Tovaglieri (municipio V) e a via Anzio (municipio VII) si potranno consegnare anche vecchie biciclette o parti di esse ai Ciclonauti; a Largo Nimis e via Vincenzo Tieri (municipio XV), i volontari di Ways onlus raccoglieranno vecchi cellulari e tablet ancora funzionanti; giocattoli e accessori per l'infanzia potranno essere donati alla cooperativa Mbolo – Insieme presso l'ecostazione di via delle Terme di Traiano (municipio I). Anche i Centri di Raccolta fissi di AMA saranno aperti di mattina, compresi quelli attivi nei municipi pari. Saranno consentiti, con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, accessi scaglionati per regolare il flusso di veicoli e persone. Ama invita, quindi, i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12:00. I materiali raccolti verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, Raee, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. (segue) (Com)