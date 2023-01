Rifiuti: domenica raccolta ingombranti con volontari terzo settore, al via "Ama il tuo quartiere" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scopo di queste iniziative - dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale - è quello di ricordare ai cittadini che possono svolgere un ruolo fondamentale per far crescere la raccolta differenziata, perché solo una separazione dei rifiuti ben fatta all'interno dalle nostre case e il loro corretto conferimento possono contribuire ad innalzare la quantità e la qualità della raccolta, indispensabili per accrescere la percentuale di riciclo e recupero effettivo dei materiali, che è uno degli obiettivi fissati per l'Azienda nei prossimi anni. Proprio per questo, ad arricchire il consueto ventaglio di possibilità offerto da questi appuntamenti, c'è la collaborazione con enti ed associazioni del terzo settore che si occupano del recupero e del riuso dei materiali. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la dirigenza e i lavoratori di Ama che stanno moltiplicando gli sforzi per migliorare il decoro della nostra città". "Questa iniziativa, giunta al ventiquattresimo anno di vita, riscuote da sempre un forte gradimento da parte dei cittadini – dichiara Daniele Pace, presidente Ama -. Rinnovando il suo nome, che da oggi in poi sarà Ama il tuo quartiere, abbiamo voluto sottolineare quanto sia importante ricostruire un rapporto positivo tra l'azienda, i cittadini e i territori. Vorremmo, inoltre, che passasse forte il messaggio che l'amore per Roma deve essere dimostrato anche attraverso semplici gesti, come conferire correttamente i rifiuti ad Ama e donare gli oggetti riciclabili alle realtà di volontariato attive", conclude. (Com)