Antimafia: Bicchielli (Nm), bloccare infiltrazioni in Pnrr

- "La moltiplicazione degli interscambi in un mondo sempre più globalizzato ha provocato una preoccupante ramificazione delle organizzazioni criminali. E' importante che la più grande opera di ricostruzione degli ultimi decenni, il Pnrr, non sia sporcata da tentativi di infiltrazione. Riteniamo che sia un buon segnale anche in questa legislatura l'unità delle forze politiche per rinnovare e ricostituire un organismo parlamentare che davvero può dare un importante apporto. La commissione Antimafia non vuole sostituirsi alla magistratura o alle forze dell'ordine, ma fornire attraverso un lavoro di approfondimento un quadro conoscitivo importante. Questo governo e questa maggioranza hanno voluto inaugurare la legislatura con provvedimenti contro la mafia, ed è stato un importante segnale di fiducia e speranza poter festeggiare la cattura di Matteo Messina Denaro. Bisognerà andare avanti con sempre maggiore determinazione, e il Parlamento dimostrerà oggi in quest'Aula di essere pronto a dare il proprio contributo". Lo ha detto l'onorevole Pino Bicchielli, di Noi moderati, in Aula alla Camera, durante la discussione per la proposta di legge sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (Rin)