Giornata Memoria: Moles (FI), necessario rafforzare contrasto antisemitismo

- L’antisemitismo e il razzismo "sono dei virus ancora presenti nella nostra società. Sono un male difficile da estirpare che richiede uno sforzo crescente e costante da parte delle istituzioni e delle scuole in primis. E’ prioritario conservare la memoria dell’orrore dei campi di concentramento, delle leggi razziali che hanno macchiato in maniera indelebile il nostro Paese, affinché soprattutto nelle nuove generazioni possano svilupparsi gli anticorpi necessari per contrastare sul nascere ogni forma di discriminazione e di intolleranza e perché tragedie come quella della Shoah non debbano ripetersi mai più". Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, commissario di Forza Italia in Basilicata, che aggiunge: "Alla comunità ebraica, per la quale nutro profonda stima ed affetto, giunga la mia vicinanza in occasione di questa ricorrenza dolorosa, ma di grande importanza”. (Com)