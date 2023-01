© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roskomnadzor, agenzia statale russa che si occupa di monitoraggio e controllo dei mass media, ha bloccato l'accesso ai siti dell'Agenzia d'informazioni centrale (Cia) e dell'Ufficio federale di investigazione (Fbi) in Russia. Lo ha reso noto il quotidiano russo "Vedomosti", aggiungendo che l'agenzia non ha precisato le regioni per cui i siti sono stati bloccati. (Rum)