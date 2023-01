Autonomia: Calderoli, testo il 31 gennaio in pre Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo sull'autonomia differenziata "martedì andrà in pre Consiglio: credo che la settimana prossima potrà essere approvata la proposta di legge in maniera preliminare". Lo ha annunciato Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, intervenendo all'evento organizzato da Confindustria oggi a Venezia dal titolo "Transizione e sviluppo: il futuro dell'Ue e delle regioni". "Dopo, andrà in Conferenza unificata" e, in seguito, il Consiglio dei ministri "la approverà in via definitiva" e passerà per l'esame in Parlamento, ha spiegato.(Rev)