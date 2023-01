Bosnia: delegazione Ue, chiediamo introduzione visti per cittadini russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'Unione europea chiede alla Bosnia Erzegovina, come Paese candidato all'adesione, di introdurre i visti per i cittadini della Federazione Russa. Lo ha affermato la delegazione dell'Ue in Bosnia Erzegovina, ripresa dalla stampa di Sarajevo. La delegazione fa riferimento alla relazione pubblicata nel dicembre 2022, in cui si raccomanda che la Bosnia Erzegovina "allinei in via prioritaria la sua politica in materia di visti con l'elenco dei Paesi terzi ai quali sono richiesti visti per l'Ue, in particolare quei Paesi che presentano un rischio di migrazione irregolare o un rischio per la sicurezza". "Ci aspettiamo che la Bosnia Erzegovina, in qualità di Paese candidato, armonizzi pienamente le sue politiche estere, di sicurezza e commerciali con le politiche dell'Ue. Per il buon funzionamento del regime senza visti con l'Ue, la Bosnia Erzegovina deve rispettare pienamente la politica dei visti dell'Ue, che non prevede un regime senza visti con la Russia", ha sottolineato la delegazione. L'ambasciata russa a Sarajevo ha commentato la notizia affermando che l'Ue "sta ponendo troppe richieste" e che l'accordo esistente sul regime senza visti prevede condizioni favorevoli per lo sviluppo dei legami tra i due Paesi. "Siamo convinti che l'attuale quadro giuridico corrisponda principalmente agli interessi della Bosnia Erzegovina, un Paese aperto che l'Ue sta cercando di trasformare in una colonia", precisa il comunicato dell'ambasciata russa. (Seb)