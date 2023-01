Lazio 2023: Civica (Uil Lazio), chiederemo confronto con prossimo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- La Regione Lazio "ha la possibilità, anche se non direttamente sul piano normativo, ma con l'applicazione delle normative, di fare parecchie cose per l'occupazione. E proprio su questo avremo un confronto con il prossimo presidente della Regione Lazio, uomo o donna che sia, partendo dal fatto che per problemi strutturali servono soluzioni strutturali, non bonus". Lo ha detto il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica, nel corso della presentazione del rapporto "Disparità retributive precarietà e lavoro povero nel Lazio", realizzato dal sindacato e da Eures. "Nei prossimi 5 anni - ha aggiunto - abbiamo bisogno, avendo una congiuntura favorevole, per via dei fondi Pnrr che caleranno sulla Regione, si poterli utilizzare in maniera adeguata. Se non si inverte il trend si rischia grosso. Dovranno esserci sia interventi a livello nazionale che regionale. Nessuno che si candida in questi luoghi si può scansare da questo problema. Ognuno può mettere un mattone per costruire un percorso diverso", ha concluso Civica. (Rer)