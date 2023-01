Giornata Memoria: Pichetto, dovere vigilare su intolleranze e razzismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel ricordare oggi tutte le vittime dell'Olocausto e l'orrore della persecuzione nazista, è nostro dovere essere sempre vigili dinanzi al periodico riaffiorare di intolleranze e razzismi anche nella nostra Europa. Ricordiamo Primo Levi che disse: 'E' successo, può succedere ancora'. Un insegnamento che dobbiamo trasmettere alle future generazioni affinché ciò che è accaduto non possa mai più ritornare". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. (Com)