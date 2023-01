Ungheria: ministro Esteri, ampliamento centrale Paks 2 ostacolato da ministri Verdi tedeschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ampliamento della centrale nucleare di Paks, in Ungheria, è ostacolato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, e da quello dell’Economia, Robert Habeck, entrambi esponenti dei Verdi. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, segnalando che non hanno rilasciato i permessi per la costruzione di nuovi blocchi della centrale all’azienda Siemens. “Le autorità francesi hanno riconosciuto i permessi a Framatome, che fornisce i sistemi di controllo”, ha ricordato Szijarto. I ministri tedeschi, tuttavia, “stanno bloccando il rilascio dei permessi a Siemens Energy, il che è inaccettabile”, ha scritto il ministro magiaro su Facebook. Le due aziende menzionate partecipano al progetto di espansione della centrale di Paks assieme alla russa Rosatom. “Non ci sono sanzioni contro la cooperazione nell’ambito nucleare e l’uso dell’energia nucleare per scopi civili”, ha continuato Szijjarto. (Vap)