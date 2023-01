Giornata Memoria: Città metropolitana Roma, "per conoscere per ricordare per non dimenticare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biblioteca istituzionale e l'Archivio storico di Villa Altieri, sede culturale e della memoria storica della Città metropolitana di Roma, partecipano alle commemorazioni del Giorno della Memoria invitando alla lettura di due volumi: "La parola ebreo" di Rosetta Loy e "La banalità del Male" di Anna Harendt. "Due autrici, due testi molto diversi tra loro, uniti, però, dalla volontà di rappresentare la banalità e l'inconsapevolezza con cui vittime e carnefici precipitarono in un orrore inconcepibile", si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. L'assessorato alla cultura della Città metropolitana di Roma "ha voluto iniziare nello scorso ottobre, un percorso che non si limitasse alla sola celebrazione del giorno della memoria. Difatti, dallo scorso ottobre è stata patrocinata la mostra Sguardi di MeMoria, a cura del Maestro Georges de Canino, attraverso la quale è iniziato un lavoro di organizzazione di seminari, incontri e dibattiti, rivolti al mondo della scuola, per iniziare un viaggio nella storia ma soprattutto del ricordo. Gli orrori della Shoah raccontati giorno per giorno, da sopravvissuti, familiari e storici per continuare a far vivere la memoria di quel tragico periodo storico. Questo percorso proseguirà con altre iniziative a cominciare dalla collaborazione con Roma Capitale, con la partecipazione di scuole del territorio metropolitano, ai viaggi delle Memoria", conclude.(Com)