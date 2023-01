Francia-Brasile: telefonata Macron-Lula, focus su relazioni bilaterali, Ucraina, ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo brasiliano Inacio Lula Da Silva, durante il quale sono state discusse le relazioni bilaterali, la situazione in Ucraina e la lotta in difesa dell'ambiente. Lo ha reso noto l'Eliseo con una nota. Sull'Ucraina, i due leader hanno espresso la volontà di "lavorare insieme per il ritorno della pace", fa sapere Parigi. Macron e Lula "hanno anche affrontato le conseguenze del conflitto per i Paesi più vulnerabili", si legge nella nota. Sul tema dell'ambiente, Macron ha presentato a Lula gli obiettivi del One Forest Summit, che copresiederà nel marzo prossimo in Gabon. I due presidenti hanno parlato della "sfida di una riforma dell'architettura finanziaria internazionale per sostenere la transizione climatica delle economie emergenti e in via di sviluppo", insieme ad una maggiore consapevolezza degli effetti del cambiamento climatico, ha aggiunto l'Eliseo. (Frp)