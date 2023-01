Sardegna: Solinas, per lo stadio del Cagliari la Regione farà la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Faremo la nostra parte, stiamo ragionando con il Comune per capire tempi e modi. Fino a ora abbiamo visto solo la richiesta di finanziamenti e vorremmo vedere anche i progetti”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, in riferimento al nuovo stadio del Cagliari per il quale alla Regione è stato richiesto un impegno finanziario da 50 milioni di euro L'investimento è necessario per raggiungere la cifra complessiva di 157 milioni indispensabile per la costruzione della struttura: oltre ai fondi della Regione ci sono quelli del Cagliari calcio e i 10 milioni del Comune di Cagliari. (segue) (Rsc)