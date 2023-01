Sardegna: Solinas, per lo stadio del Cagliari la Regione farà la sua parte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento non è stato presentato alcun emendamento alla manovra finanziaria per finanziare l'impianto. L'assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, ha fatto sapere che è stata avviata un'interlocuzione con il sindaco di Cagliari e che, comunque, c'è tempo fino al 31 gennaio per lo stanziamento. Un'altra strada potrebbe essere quella di una delibera di Giunta che consentirebbe di utilizzare le risorse dell'accordo con lo Stato chiuso nel 2019. (Rsc)