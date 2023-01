Lazio: morto Roberto Buonasorte, Ballico-Della Rocca (Lega), distrutti da dolore per scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto nel tardo pomeriggio di ieri, Roberto Buonasorte, 58 anni, ex consigliere comunale di Monterotondo, assessore a Mentana, consigliere provinciale e consigliere regionale. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Roberto Buonasorte. Nel corso di questi anni, e soprattutto di queste settimane di campagna elettorale, abbiamo avuto il piacere e la fortuna di approfondire il nostro rapporto con Roberto, una persona straordinaria, un uomo dalla altissima caratura morale e politica, sempre disponibile al dialogo, deciso e diretto. Roberto era un amico vero, era un pezzo importante della storia della destra romana e non solo. Ci mancherà la sua gioia, la sua esperienza, la sua forza. In questo momento di immenso dolore, vogliamo rivolgere la nostra più sentita vicinanza e un grandissimo abbraccio alla famiglia Buonasorte. Roberto, riposa in pace", dichiarano, in una nota, Daniela Ballico e Paolo Della Rocca, candidati al consiglio regionale del Lazio nella lista della Lega, che sostiene il candidato presidente del centrodestra Francesco Rocca, in occasione delle elezioni regionali.(Com)