Tlc: banda ultralarga, l'infrastruttura di Open Fiber è attiva in 66 comuni della provincia di Biella

- L’infrastruttura ultrabroadband di Open Fiber è attiva in 66 dei 70 comuni della provincia di Biella già raggiunti dalla rete ultraveloce. Sono state connesse, ad oggi, in questi comuni oltre 53.400 unità immobiliari in modalità Fiber To The Home (Ftth) e sono stati stesi circa 690 Km di rete. Sono inoltre connesse e vendibili ulteriori 20.000 unità abitative raggiunte in modalità Fwa (Fixed Wireless Access). Questo significa che cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni possono accedere ai più innovativi servizi digitali di oggi e a quelli che lo sviluppo tecnologico renderà disponibili in futuro. In particolare, nel 2022 sono stati cablati 15 comuni della provincia (Donato, Valle Mosso, Salussola; Viverone, Cavaglià, Lessona, Sala Biellese, Strona, Cerreto Castello, Dorzano, Ponderano; Brusnengo, Netro, Cossato) e raggiunte circa 12.800 case e uffici. Open Fiber si è infatti aggiudicata le tre gare indette da Infratel Italia (società del ministero delle Imprese e del Made in Italy ex Mise) per realizzare e gestire la rete in concessione per 20 anni dopo la chiusura del progetto Bul (Banda Ultra Larga) su tutto il territorio nazionale. “La rete ultraveloce di Open Fiber permette di utilizzare i servizi digitali disponibili sulla rete internet in modalità sicura, con un’alta velocità e una bassa latenza - afferma il field manager Dario Vultaggio, responsabile dei lavori nella provincia di Biella -. Questa tecnologia Ftth è diventata indispensabile nella vita quotidiana delle singole persone e aiuta a migliorare e potenziare il business delle imprese, perché consente di mettere tutti nelle condizioni di poter sfruttare i servizi digitali di ultima generazione”. (Rin)