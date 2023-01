Industria: Coldiretti, più 14,7 per cento per il cibo trainato da domanda dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A spingere il fatturato degli alimentari, che fanno segnare un +14,7 per cento, è stata soprattutto la domanda dall’estero di cibi e bevande che considerando tutto il 2022 fa segnare il record storico di 60 miliardi di euro, trainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio dei prodotti italiani più venduti all’estero. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati Istat sul fatturato dell’Industria a novembre. Si tratta del mese – sottolinea la Coldiretti - in cui si preparano le scorte per le festività di Natale durante le quali si è verificata una vera l’esplosione del Made in Italy sulle tavole mondiali. il re dell’export tricolore si conferma il vino per un valore stimato vicino agli 8 miliardi di euro nel 2022, secondo l’analisi della Coldiretti, grazie ad una crescita a due cifre delle vendite all’estero. Al secondo posto si piazzano la pasta e gli altri derivati dai cereali con un volume di vendite all’estero che a fine anno voleranno ben oltre i 7 miliardi di euro – continua Coldiretti – mentre al terzo ci sono frutta e verdura fresche con circa 5 miliardi e mezzo di euro di export, ma ad aumentare in modo consistente sono anche l’extravergine di oliva, oltre a formaggi e salumi. (segue) (Com)