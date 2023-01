Russia-Giappone: Cremlino, non aspettiamo conseguenze gravi per economia dalle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia russa non subirà gravi conseguenze a causa delle nuove sanzioni introdotte dal Giappone. E' quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Ci stiamo adattando sempre di più a queste sanzioni", ha osservato Peskov nel corso di una conferenza stampa. Il portavoce ha spiegato che il governo russo sta adattando nuove misure efficaci sia per il settore economico che per quello sociale, e quindi le nuove sanzioni non portano "nulla di male" alla Russia. (Rum)