Ucraina: Zelensky ringrazia Polonia per invio di 60 carri armati tra cui i Leopard

22 luglio 2021

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato la Polonia per la decisione di inviare 60 carri armati al suo Paese. “Vorrei ringraziare il presidente Andrzej Duda, il premier Mateusz Morawiecki, il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak, il direttore dell’Ufficio di sicurezza nazionale Jacek Siwiera e il popolo polacco per le decisioni importanti di trasferire all’Ucraina 60 carri armati polacchi, 30 dei quali sono i noti PT-91 e 14 Leopard 2”, ha dichiarato Zelensky. “Come 160 anni fa siamo insieme ma questa volta il nemico non ha possibilità. Insieme vinceremo”, ha scritto il presidente ucraino in un messaggio su Twitter. (Kiu)