Eritrea-Russia: Afwerki, serve "sforzo integrato" per combattere "storia egemonica e coloniale"

- Nell'incontro avuto con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in visita ad Asmara, il presidente eritreo Isaias Afwerki ha chiesto "uno sforzo integrato per resistere e combattere la storia egemonica e coloniale che ha messo in pericolo il mondo". Lo ha riferito il ministro delle Comunicazioni e portavoce del governo eritreo, Yemane Meskel, precisando che il colloquio fra le autorità ha riguardato "le dinamiche della guerra in Ucraina" e il rafforzamento dei legami tra i due Paesi. "Le discussioni si sono incentrate sulle dinamiche della guerra in Ucraina e sul rafforzamento dei legami bilaterali nei settori dell'energia, delle miniere, della tecnologia dell'informazione, dell'istruzione e della salute", ha scritto Yemane su Twitter. Nel dialogo, Afwerki ha dichiarato che "l'illusione di generare un sistema unipolare globale è totalmente fallita" e ha chiesto a Mosca "uno sforzo integrato per resistere e combattere la storia egemonica e coloniale che ha messo in pericolo il mondo". L'Eritrea è stato l'unico Paese africano a votare contro la risoluzione delle Nazioni Unite del marzo 2022 che condannava l'invasione russa dell'Ucraina. Asmara è l'ultima tappa del tour africano di Lavrov, che negli ultimi sei mesi lo ha portato anche in Angola, Sudafrica ed Eswatini.(Res)