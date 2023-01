Trasporti: Atac, tecnici al lavoro per riparazione rotaia, attivati bus sostitutivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tecnici Atac sono al lavoro per un intervento tecnico su una rotaia che ha reso necessario sospendere il servizio fra Termini e Ottaviano. Sono stati subito attivati i servizi sostitutivi di superficie. Atac "renderà disponibile appena possibile una previsione sui tempi di ripristino. La tratta interrotta fa parte della linea storica (Ottaviano-Anagnina), risalente agli anni '80, della metro A sulla quale sono in corso i lavori di sostituzione integrale dell'infrastruttura. Quindi binari, scambi e massicciate, che però devono ancora essere svolti nel tratto interessato dall'intervento in corso", si legge in una nota dell'azienda del trasporto pubblico capitolino.(Com)