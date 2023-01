Russia-Ucraina: Cremlino, dichiarazioni di Nuland dimostrano mancanza di flessibilità degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici Victoria Nuland sulla Russia indicano la mancanza di flessibilità di Washington. Lo ha affermato nel corso di un briefing con i giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. In precedenza, Nuland ha detto che gli Stati Uniti sarebbero pronti a revocare le sanzioni imposte alla Russia se Mosca decidesse di trattare con Kiev e ritirasse le sue truppe dall'Ucraina. Secondo Peskov, queste dichiarazioni non sarebbero nuovi, e quindi indicherebbero "la mancanza di manovra e flessibilità nella posizione degli Stati Uniti, che a sua volta diverge diametralmente dalla nostra posizione". "Non siamo affatto inclini a esagerare il significato della parole di Nuland, non è stato detto nulla di nuovo", ha ribadito il portavoce, rispondendo alla domanda se queste parole possano essere considerate un passo verso il processo di negoziazione.(Rum)