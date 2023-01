G20: India, primo incontro piattaforma giovani Y20 a Guwahati dal 6 all’8 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo incontro del gruppo di impegno del G20 sui giovani, Youth20 (Y20), si terrà a Guwahati, nello Stato indiano dell’Assam, dal 6 all’8 febbraio. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Affari giovanili e dello sport dell’India, quest’anno presidente di turno dell’organizzazione. Sarà l’evento iniziale di una serie che culminerà nel vertice finale di agosto. Sono attesi 250 delegati che si concentreranno su cinque temi: il futuro del lavoro, il cambiamento climatico e la riduzione del rischio di disastri, la costruzione della pace e la riconciliazione, la democrazia e la sanità, il benessere e lo sport. In vista dei tre giorni di lavori, 50 tra università e college situati in 34 distretti dell’Assam hanno già cominciato a organizzare seminari, laboratori e dibattiti ai quali sono attesi complessivamente circa 12 mila studenti; tra loro 400 saranno selezionati per seguire l’evento centrale di Guwahati. (segue) (Inn)