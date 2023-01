Urbanistica: assessore Roma, avanti con il completamento del piano di zona Monte Stallonara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le azioni per il completamento del Piano di Zona di Monte Stallonara, nel Municipio Roma XI. Su impulso dell'assessorato all'Urbanistica, la Giunta di Roma Capitale ha approvato, infatti, una delibera con cui si assegna l'intera volumetria residua del comparto "r" del PdZ, per complessivi 9.200 metri cubi e si procede pertanto al completamento del comparto medesimo. "Proseguiamo nel completamento delle opere di urbanizzazione dei Piani di zona intervenendo su quello di Monte Stallonara, uno dei più incompleti di Roma. Dopo l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della vasca di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche dell'anno scorso, con questa nuova assegnazione oggi reperiamo ulteriori risorse da destinare alle opere di urbanizzazione: oltre 660mila euro, che potranno essere utilizzati sul quel territorio", ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (Com)