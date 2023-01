Fd'I: Rampelli, non esistono correnti, è partito stabile con dialettica interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuna fronda. Fratelli d'Italia è un partito stabile e ha una sua dialettica interna. Non esistono in Fratelli d'Italia correnti, nessuno le desidera, nessuno le farà, una sorta di mantra di cui ci siamo dotati e che intendiamo rispettare". Lo ha detto Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, ad "Agorà" su Rai3, alla domanda se nel partitoci fosse una fronda alla luce la vicenda dell'onorevole Milani. "A Roma è ovvio che ci siano dei miei amici", ha aggiunto. (Rin)