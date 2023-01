Madagascar: ciclone "Cheneso", almeno 16 morti e 17 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ciclone tropicale seguito da forti piogge ha ucciso almeno 16 persone in Madagascar. Lo ha riferito ai media l'Ufficio per la gestione dei rischi e dei disastri, che esercita funzioni di Protezione civile. Secondo i tecnici, almeno 17 persone risultano inoltre disperse dopo che la tempesta tropicale Cheneso si è abbattuta sull'isola, provocando lo sfollamento di oltre 60mila persone nell'ultima settimana. I dati ufficiali della Protezione civile europea parlano di 47mila persone colpite dal ciclone e 13mila case danneggiate. Negli ultimi anni l'area del Madagascar e del Mozambico sono state fra le più colpite da violente tempeste e cicloni: lo scorso anno, oltre 100 persone sono state uccise in simili circostanze nella regione e centinaia di miglaia sono state costrette a sfollare.(Res)