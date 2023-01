Energia: ministra Ambiente polacca, nostri stoccaggi di gas pieni a circa il 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stoccaggi di gas in Polonia sono pieni a circa il 90 per cento. Lo ha reso noto la ministra del Clima e dell’Ambiente, Anna Moskwa, parlando all’emittente “Polskie Radio”. “Ci stiamo occupando delle forniture di carbone. Contiamo anche nell’accelerazione della modernizzazione termica. Siamo dal lato della sicurezza”, ha dichiarato Moskwa. La ministra ha assicurato che per la Polonia la stagione invernale 2023/24 non sarà “assolutamente” più difficile, pur non escludendo che “in molti Paesi europei ci possa essere una crisi del gas”. (Vap)