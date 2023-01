Imprese: Terna, al via campagna di comunicazione istituzionale "Noi siamo energia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Lo spot è stato curato dall'agenzia creativa Dlv Bbdo, la produzione è di Groenlandia con i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, un duo giovane ma già molto noto nel settore cinematografico (con Metti la nonna in freezer, Benvenuto Presidente e The Bad Guy, serie TV tra le più viste in Italia e ora anche in Usa), da cui provengono anche il Direttore della fotografia e il cast di attori. La produzione è arricchita dallo speaker Alessandro Messina, la cui voce calda ed evocativa fa da raccordo tra le varie scene del video, e da una musica autoriale, realizzata ad hoc da Valentina Parisse, che ne valorizza la composizione. Successivamente alla messa in onda televisiva, è previsto anche il lancio sul web dello spot, declinato in due differenti versioni da 15 secondi. La campagna 'Noi Siamo Energia' di Terna si inserisce nel più ampio contesto del regolamento Ue dello scorso 6 ottobre 2022, che ha disposto un intervento di emergenza per contenere i prezzi dell'energia attraverso misure eccezionali, che mirano, nello specifico, anche a ridurre i consumi di elettricità. In occasione dell'avvio della campagna 'Noi Siamo Energia', Terna ha aggiornato l'app sul sistema elettrico, disponibile su tutti i device, con una nuova funzionalità 'Ecologio', che consente di individuare facilmente la fascia oraria di picco giornaliera in cui è preferibile consumare meno energia. (Com)