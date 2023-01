Camera: 30 gennaio alle 15 convegno "Minori e media: diritti, rischi ed opportunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Lunedì 30 gennaio, alle ore 15, presso la sala della Regina di Montecitorio, si svolge il convegno "Minori e media: diritti, rischi ed opportunità". Partecipano, tra gli altri, Sandra Cioffi, presidente Consiglio nazionale degli utenti, Giacomo Lasorella, presidente Agcom, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità, e le Pari opportunità, Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, Carla Garlatti, Garante nazionale infanzia. Modera la giornalista Chiara del Gaudio. L'evento, promosso dal Consiglio nazionale degli utenti, viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)