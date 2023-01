Paesi Bassi: aperte candidature per ottenere finanziamenti da parte del fondo Cfc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio del Managing director del Common Fund for Commodities (Cfc), che ha sede ad Amsterdam, ha diffuso l’apertura di candidature per finanziare progetti lungo le catene del valore dei prodotti di base (con scadenza il 10 aprile p.v.). Come riferisce una nota, il Cfc fornisce una gamma di strumenti finanziari e tecnici per sostenere progetti proposti da PMI, imprese, cooperative e istituzioni lungo l’intera catena del valore dei prodotti di base. L’aspettativa da parte del Cfc è che tali attività commerciali coprano tutti i segmenti della catena del valore (compresa la produzione, la trasformazione, il finanziamento, la commercializzazione, la ricerca, ecc.) Questo include servizi e funzioni di supporto, che aiutino tutti i partecipanti al processo di generazione del valore a migliorare il benessere economico, sociale e ambientale dei suoi partecipanti più poveri alla base della piramide. Il supporto è offerto principalmente attraverso prestiti per attrezzature, capitale o finanziamenti commerciali per investire nella produttività e nell’aggiornamento della catena del valore. Il Cfc cerca candidature di progetti che abbiano raggiunto uno stato di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Particolare interesse è rivolto all’imprenditoria femminile e alle proposte di progetto che incorporano soluzioni innovative per il settore dei prodotti di base (ad esempio nuove applicazioni agritech, pratiche innovative di produttività, tecnologie rigenerative, aumento della disponibilità di energia rinnovabile e accessibile, espansione dei servizi ambientali, sicurezza alimentare, pratiche rispettose del clima che contribuiscono alla biodiversità, contrasto alla deforestazione, digitalizzazione, ecc). Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo https://www.common-fund.org/call-for-proposals. Inoltre, i soggetti interessati possono partecipare al webinar che si svolgerà il prossimo 8 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00. (Com)