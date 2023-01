Lazio 2023: Rampelli (Fd'I), Milani commissariato ma addebitati fatti che non esistono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente sì. Gli sono stati addebitati dei fatti che non esistono e quindi quando ci saranno, come accade in tutti i partiti seri, e noi siamo un partito serio, degli accertamenti immagino che questo provvedimento decadrà". E' la risposta di Fabio Rampelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati, ad "Agorà" su Rai 3, alla domanda se l'onorevole Milani fosse stato commissariato dalla Meloni. (Rin)