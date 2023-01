Lazio 2023: D'Amato, sondaggi da prendere con beneficio d'inventario, appello a voto disgiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai sondaggi che vedono il candidato del centrodestra Francesco Rocca in netto vantaggio. "Sono fiducioso, i cittadini comprenderanno bene qual è la posta in gioco. C'è ancora tanta incertezza perché un cittadino su due ancora non sa che si vota. Sondaggi come questi vanno presi con il beneficio d'inventario, mancano ancora due settimane al voto e le decisioni verranno prese in questi giorni. Faccio un appello a utilizzare il voto disgiunto, c'è la possibilità di farlo nelle elezioni regionali ed è uno strumento assolutamente importante". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato, a margine della visita al museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma. (Rer)