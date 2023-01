© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ricordo delle vittime della Shoah è un impegno quotidiano e nella giornata di oggi ribadiamo che la memoria è l'arma più potente per impedire che non si ripetano mai più nella storia persecuzioni e genocidi". Lo dichiara in un tweet Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.(Rin)