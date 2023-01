Regno Unito: società consulenza, settore pubblico costerà "decine di miliardi" a causa di crollo produttività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per mantenere in funzione i servizi pubblici del Regno Unito, dopo il crollo della produttività dovuto a un cattiva gestione organizzativa e al lavoro da remoto degli ultimi anni, serviranno "decine di miliardi di sterline in finanziamenti aggiuntivi". Lo ha dichiarato da Doug McWilliams, fondatore della società di consulenza Centro per l'economia e la ricerca aziendale (Cebr). Per McWilliams, il crollo della produttività suggerisce che la spesa per i servizi pubblici quest'anno sarà superiore di 73 miliardi di sterline (circa 83 miliardi di euro) rispetto ai valori corrispondenti al ritmo pre-pandemia. Secondo l'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons), la produttività nel settore pubblico è del 7,4 per cento inferiore ai livelli pre-pandemia, rispetto a un aumento dell'1,6 per cento nella misura equivalente a livello di economia. (Rel)