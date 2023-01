Giornata Memoria: Locatelli, combattere contro l’orrore è un dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un giorno per non dimenticare, per riflettere e per ricordare che combattere contro l’orrore, l’odio e l’annientamento di corpi, anime e cuori è un dovere". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Nessuna parola potrà mai descrivere il dolore privato e collettivo che la storia e i racconti di chi è sopravvissuto ci hanno lasciato. Ma proprio il ricordo sia da monito affinché in quello che facciamo ogni giorno non ci sia spazio per l’odio ma consapevolezza e attenzione per gli altri", aggiunge. "Una preghiera per ogni uomo, donna, bambino, per ogni persona con disabilità e fragilità che inconsapevolmente ha affrontato il destino più crudele e impietoso che la storia ricordi", conclude Locatelli. (Rin)