Ungheria: Orban, non permetteremo estensione sanzioni Ue a settore energia nucleare russa

- L'Ungheria non consentirà l'estensione delle sanzioni Ue al comparto dell'energia nucleare russa. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban nel consueto intervento settimanale all'emittente radiofonica "Kossuth". "Non permetteremo sanzioni che aumentino ulteriormente l'inflazione ungherese. La cosa più importante qui è il prezzo dell'energia. Pertanto, non permetteremo l'attuazione del piano per estendere le sanzioni all'energia nucleare", ha detto Orban. (Vap)