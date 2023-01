Francia: nel 2022, tre morti e 459 feriti a Parigi per incidenti causati da mezzi di mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 a Parigi ci sono stati tre morti e 459 feriti in 408 incidenti causati da mezzi elettrici come monopattini, segway o hoverboard. Lo ha annunciato la prefettura di Parigi all'emittente televisiva "BfmTv". I dati sono in aumento rispetto a quelli registrati negli anni scorsi, Nel 2020 ci sono stati 294 incidenti, saliti a 318 l'anno successivo. Il 2 aprile i parigini saranno chiamati a votare per il mantenimento o il divieto di questi mezzi.(Frp)