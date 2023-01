Ucraina: Lockheed Martin accelererà produzione di caccia F-16 a sostegno dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso aerospaziale statunitense Lockheed Martin accelererà la produzione di aerei da combattimento F-16 per rifornire i Paesi che decideranno di trasferire esemplari di quel velivolo all'Ucraina. Lo ha dichiarato al quotidiano "Financial Times" il direttore operativo di Lockheed, Frank St. John. "Accelereremo la produzione degli F-16 a Greenville (nel South Carolina) per essere nella condizione di rifornire agevolmente qualunque Paese decida di effettuare trasferimenti a terze parti per aiutare (l'Ucraina) nell'attuale conflitto", ha spiegato St. John, precisando che l'azienda "non è coinvolta direttamente in colloqui" in merito al trasferimento di aerei da combattimento all'Ucraina. Le dichiarazioni del dirigente di Lockheed Martin paiono anticipare un ulteriore salto di qualità nel sostegno militare degli Stati Uniti e dei loro alleati all'Ucraina, dopo il recente annuncio dell'invio a Kiev di carri armati Leopard e Abrams. (segue) (Rel)