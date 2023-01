Ucraina: Romeo (Lega), giusto sostegno ma parlare meno di armi e più di diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giusto il sostegno all'Ucraina. Diciamo che bisognerebbe parlare un po' meno di armi e magari un po' di più di canali diplomatici da aprire". Lo ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ad “Agorà” su Rai 3, sulla guerra in Ucraina. “La gente da quello che sentiamo comincia ad essere un po' stanca di sentire sempre parlare di armi, armi, armi”, aggiunge. "Più volte ho sottolineato anche in Aula che l'Italia potrebbe veramente avere un ruolo centrale nella costruzione di un percorso di pace, intanto magari chiamando anche in causa l'Onu. E l'Italia potrebbe avere questo ruolo di costruire, cercare di costruire questo tavolo grazie anche alla diplomazia vaticana".(Rin)