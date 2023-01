Russia-Eritrea: Lavrov, pronti a soddisfare esigenze di Asmara nel settore della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a soddisfare le esigenze dell'Eritrea nel settore della difesa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a seguito di un incontro con il presidente dell'Eritrea, Isaias Afewerki. "Abbiamo discusso la cooperazione militare e tecnico-militare sulla base degli accordi firmati in precedenza. Siamo pronti a soddisfare le esigenze dell'Eritrea per mantenere le sue capacità di difesa", ha detto Lavrov, ripreso dall'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo. Lavro vha inoltre osservato che le parti hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali, che si stanno sviluppando "intensamente su base reciprocamente vantaggiosa". "Abbiamo discusso di economia, estrazione mineraria, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, agricoltura, progetti infrastrutturali, capacità dei porti marittimi e aerei di Massaua e le proposte russe per lo sviluppo industriale in Eritrea", ha spiegato Lavrov, aggiungendo che tutti questi argomenti saranno discussi tra i ministeri dell'Economia dei due Paesi. (Rum)