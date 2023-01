Regno Unito: sprechi ministero Salute su dispositivi protezione individuale per 17 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il ministero della Salute del Regno Unito è stato costretto a svalutare dispositivi di protezione individuale e altri articoli medici per un valore di 14,9 miliardi di sterline (circa 17 miliardi di euro). È quanto emerso dal rapporto dell'organismo indipendente di controllo della spesa pubblica, il National Audit Office (Nao), che ha anche criticato aspramente l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). Il Nao ha affermato ieri che il ministero della Salute non ha completato un "programma efficace di conteggi delle scorte di fine anno" per valutare la qualità e la quantità di articoli correlati al coronavirus, riscontrando una "mancanza di governance, supervisione e controllo adeguati" presso l'Ukhsa. Il Nao ha invitato il ministero della Salute e l'Agenzia per la sicurezza sanitaria a collaborare con il Tesoro per migliorare la governance finanziaria, aggiungendo che il ministero della Salute dovrebbe mettere in atto "controlli adeguati" sull'inventario rimanente dei dispositivi di protezione individuale per valutare la qualità e le condizioni degli articoli. (Rel)