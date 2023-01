Iran: polizia annuncia arresto di responsabile sparatoria di fronte ad ambasciata Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il capo della polizia di Teheran, Sardar Rahimi, ha annunciato l’arresto di una persona che, questa mattina, ha ucciso una persona e provocato altri due feriti nell’ambasciata dell’Azerbaigian nella capitale iraniana. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Irna”, con riferimento alla sparatoria per mezzo di un fucile d'assalto Kalashnikov avvenuta al posto di guardia ubicato al di fuori della sede diplomatica. “L’aggressore è stato immediatamente arrestato, ma le indagini continuano”, ha affermato Rahimi, secondo cui l’aggressore sarebbe entrato in ambasciata con due figli minorenni e avrebbe affermato di aver agito per “problemi personali e familiari”, secondo quanto riferisce “Irna”.(Res)