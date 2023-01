Ucraina: Pentagono, pronti a valutare l'invio di qualunque sistema d'arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronta a valutare l'invio all'Ucraina di qualunque tipo di sistema d'arma. Lo ha dichiarato ieri la vice portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Sabrina Singh, commentando l'eventualità di un trasferimento a Kiev di aerei da combattimento F-16. "Non credo che abbiamo mai tracciato alcuna linea. Non toglieremo nulla dal tavolo. Abbiamo trasferito sistemi per la difesa aerea. Per quanto riguarda le prossime mosse (...) non intendo anticipare alcun pacchetto (di aiuti militari) che non sia già stato annunciato, né alcuna decisione del presidente o del segretario della Difesa", ha affermato Singh. La portavoce ha anche commentato gli avvertimenti della Russia, secondo cui la fornitura all'Ucraina di sistemi d'arma offensivi come i carri armati e gli aerei da combattimento costituirebbero un coinvolgimento diretto della Nato nel conflitto. "Ho già sentito questa argomentazione in precedenza, quando stavamo per fornire (i missili anticarro) Javelin, o (i lanciarazzi multipli) Himars, e poi i (sistemi di difesa aerea) Patriot. Suppongo che ogni cosa possa apparire una escalation, ma io non condivido questa opinione. Non ritengo affatto il nostro sostegno all'Ucraina come una forma di escalation", ha dichiarato la portavoce. (Was)