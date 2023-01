Roma: vittime dell’incidente di Fonte Nuova tra i 17 e i 22 anni, tre ragazzi e due ragazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero tutte giovanissime, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto questa notte a Fonte Nuova sulla Via Nomentana. Tre ragazzi e due ragazze, quattro morti sul colpo, uno è morto all’Umberto I poco dopo. Un sesto è ricoverato in condizioni gravissime al Sant’Andrea. E’ questo il bilancio del più drammatico incidente stradale che Roma ricordi nell’ultimo periodo. I deceduti sono 3 ragazzi di 22 anni, una ragazza di 18 anni e una ragazza di 17 anni. In ospedale un altro 20enne. Tutti giovani della zona. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Fiat 500 ha perso il controllo della macchina che ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione ribaltandosi più volte, rimbalzando anche contro un albero e finendo la corsa sull’asfalto ribaltata. Una centrifuga che non ha lasciato scampo di sopravvivenza. Alcuni dei corpi sono stati scagliati fuori dall’abitacolo; altri sono rimasti imprigionati tra le lamiere. La ricostruzione della dinamica, che pare non abbia coinvolto altre vetture, è al vaglio dei carabinieri della stazione di Mentana e della Compagnia di Monterotondo.(Rer)