Regno Unito: Federazione piccole imprese, taglio sussidi statali problematico un'impresa su quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Circa una piccola impresa su quattro del Regno Unito dovrà chiudere, ridimensionare o ristrutturare le proprie operazioni a causa del taglio dei sussidi del governo, mentre quasi il 30 per cento di queste riceverà solo un massimo di 49 sterline (circa 55 euro) all'anno di aiuti. È quanto dichiarato dalla Federazione delle piccole imprese, ripreso dal quotidiano "Financial Times". Le piccole e medie imprese (Pmi) hanno avvertito che i piani del governo del Regno Unito di tagliare i sussidi energetici causeranno loro un "dolore acuto", e che che la mancanza di supporto da parte dello Stato le ha lasciate maggiormente esposte all'aumento dei costi del gas e dell'elettricità. Il governo del Regno Unito ha annunciato a gennaio che avrebbe ridotto i suoi aiuti energetici per le imprese nel 2023-24, lasciando a circa 5,5 milioni di piccole imprese un'assistenza ridotta a fronte dell'aumento delle bollette. Il pacchetto ridotto fornirà alle aziende uno sconto forfettario per unità dal 1 aprile per un periodo di 12 mesi. (Rel)