Giornata Memoria: Meloni, mondo ha visto orrore del piano nazista

- “Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione del Giorno della Memoria. “Oggi l’Italia rende omaggio alle vittime, si stringe ai loro cari, onora il coraggio di tutti i giusti che hanno rischiato o perso la loro vita per salvarne altre e si inchina ai sopravvissuti per l’instancabile servizio di testimonianza che portano avanti”, aggiunge il premier.(Rin)