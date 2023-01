Giornata Memoria: Abbruzzetti (Ali Lazio), rinnovare ricordo tra i giovani per evitare oblio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare le vittime dell'Olocausto "oggi è estremamente importante perché, come ha detto nei giorni scorsi la senatrice Liliana Segre, in occasione della presentazione delle iniziative per la Giornata della Memoria: il pericolo dell'oblio c'è sempre. Il rischio, come ha ribadito la senatrice, è che tra qualche anno sulla Shoah ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella". Lo dichiara in una nota, il presidente di Ali Lazio, Luca Abbruzzetti. "La trasmissione dell'importanza di questa Giornata dovrebbe essere rivolta, in modo particolare, ai più giovani perché la memoria resta nitida nelle parole di chi racconta e si rinnova in quelle di chi ascolta", conclude Abbruzzetti. (Com)