Olocausto: Meloni, abisso dell’umanità, leggi razziali un’infamia

- “La Shoah rappresenta l’abisso dell’umanità”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione del Giorno della Memoria. “Un male - aggiunge - che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l’infamia delle leggi razziali del 1938. È nostro dovere fare in modo che la memoria di quei fatti e di ciò che è successo non si riduca ad un mero esercizio di stile perché, come ha recentemente ricordato Ferruccio De Bortoli dalle colonne del ‘Corriere della Sera’, ‘la memoria è come un giardino. Va curata. Altrimenti si ricoprirà di erbacce. E i fiori dei giusti scompariranno. Divorati’”, ricorda Meloni.(Rin)