Giornata Memoria: Meloni, coltivare il ricordo contro ogni forma di antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida che tutti noi - Istituzioni, società civile, agenzie educative, organi di informazione e mass media - abbiamo davanti: coltivare ogni giorno il nostro impegno per la memoria, accrescerne la consapevolezza nelle giovani generazioni e intensificare lo sforzo per combattere l’antisemitismo in ogni forma nella quale si manifesta". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione del Giorno della Memoria.(Rin)